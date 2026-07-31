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31 de julho de 2026 às 15:30

Agentes cantam e dançam enquanto queimam mais de 290 milhões de euros em cocaína na Libéria

Foi com cânticos e dança que, esta quinta-feira, os elementos da Agência de Combate às Drogas da Libéria queimaram cerca de 4,2 toneladas de cocaína, avaliada em mais de 290 milhões de euros. A ação ocorreu após a maior apreensão de droga da história do país, que envolveu altos quadros da polícia.

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