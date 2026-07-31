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31 de julho de 2026 às 17:08

Papa Leão XIV recebe Patti Smith no Vaticano

A cantora e poetisa norte-americana Patti Smith foi recebida pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico no Vaticano, esta sexta-feira. O encontro, que foi descrito como caloroso e descontraído, abordou temas como a cultura, a poesia e a esperança.

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