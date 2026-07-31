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31 de julho de 2026 às 13:30

Bombeiros procuram seis desaparecidos após desabamento de prédio na Sicília

Um prédio desabou em Messina, na Sicília, esta quinta-feira, e decorrem operações de busca e resgate. Há registo de vários feridos e seis desaparecidos.

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