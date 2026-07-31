Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Entrada de migrantes em Ceuta coloca Espanha debaixo de fogo: Itália admite suspensão do espaço Schengen

Isabel Dantas 08:48
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 28 de julho a 3 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de julho a 3 de agosto
As mais lidas

França também já manifestou a sua preocupação com o sucedido nos últimos dias.

A chegada de milhares de migrantes a Ceuta nos últimos dias - estima-se que até ao momento 49 mil pessoas tenham entrado ilegalmente no território - tornou-se um problema ao nível europeu e já abriu uma crise diplomática com Itália e França. Até a Casa Branca, do lado de lá do Atlântico, aproveitou para criticar a política de imigração de Espanha. 

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol
Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol AP

Giorgia Meloni confessou-se impressionada com as imagens que viu e garantiu que Itália "não ficará de braços cruzados".  "Estamos a convocar os órgãos competentes e, no final dessas reuniões, estaremos prontos para intervir também com instrumentos extraordinários para defender as fronteiras e a segurança dos cidadãos, como a suspensão do espaço Schengen com a Espanha."

A primeira ministra italiana garantiu também que não vai "recuar" um milímetro" no que toda à imigração clandestina. "Defender as fronteiras, deter os traficantes de seres humanos e garantir repatriações eficazes continuará a ser a linha deste Governo".

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse também que "as imagens vindas de Ceuta demonstram como a decisão do governo de Madrid de conceder cidadania espanhola, e portanto europeia, a mais de 500 mil imigrantes indocumentados é profundamente equivocada e incentiva o tráfico de pessoas."

Esta reação dos italianos não foi bem acolhida pelo governo espanhol, com José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores da Espanha, a descrever a publicação de homólogo italiano nas redes sociais como "incompatível com a conduta do Ministro das Relações Exteriores de um parceiro e amigo de quem esperamos solidariedade europeia, não demagogia partidária".

Albares anunciou também que convocou o embaixador italiano em Espanha, para expressar o seu descontentamento com a situação.  

Mas de França também vieram críticas e preocupações. Michel Barnier, político conservador que atualmente é deputado na Assembleia Nacional, defendeu a deportação dos migrantes e garantiu que "França não pode suportar as consequências das políticas migratórias de seus vizinhos". "Se um Estado-membro toma decisões que criam um fator de atração para a imigração irregular, devemos ser capazes de proteger as nossas fronteiras imediatamente, particularmente com a Espanha."

Do lado de lá do Atlântico a administração Trump não deixou, igualmente, de comentar o assunto. "O presidente Trump há muito que alerta a Europa sobre o que aconteceria se continuassem a implementar políticas de extrema-esquerda e globalistas, incluindo aquelas que facilitam a migração em massa. Espanha e outros países que adotaram esta filosofia destrutiva devem mudar de rumo imediatamente ou correm o risco do seu próprio fim", disse um porta-voz da Casa Branca.  

Marrocos aliviou a segurança?

O jornal El Mundo cita fontes governamentais espanholas que atribuem este fluxo repentino de migrantes à disseminação, pelas redes sociais, da ideia de que qualquer pessoa que consiga nadar até a cidade espanhola não pode ser repatriada, em conformidade com a recente decisão do Supremo Tribunal que confirmou que as expulsões sumárias não podem ser aplicadas a quem for resgatado no mar. No entanto, as mesmas fontes admitem que este fluxo maciço de pessoas não teria sido possível sem a permissividade das autoridades marroquinas. 

Os controlos fronteiriços já estavam reduzidos, pelo facto de quinta-feira ser feriado em Marrocos, devido às celebrações do Dia do Trono, e de o Rei Mohammed VI estar de férias no Palácio de Rincón, a apenas 25 quilómetros de Ceuta. Mas especialistas espanhóis consideram que o facto de a fronteira ter ficado desguarnecida durante várias horas pode ter sido um ato deliberado.

Artigos Relacionados
A carregar o vídeo ...
Centenas de migrantes chegam a Ceuta vindos a nado de Marrocos
Tópicos Político Apoio Político Política de imigração Política Espanha Itália França José Manuel Albares Giorgia Meloni Michel Barnier Antonio Tajani El Mundo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Entrada de migrantes em Ceuta coloca Espanha debaixo de fogo: Itália admite suspensão do espaço Schengen