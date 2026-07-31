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31 de julho de 2026 às 16:30

Tensão na fronteira entre Ceuta e Marrocos num momento em que há migrantes a entrar e sair do território

Dezenas de pessoas foram vistas, esta sexta-feira, a deixar Ceuta e a atravessar a fronteira de regresso a Marrocos, num momento em que continuam a chegar migrantes, a nado e a pé, ao enclave espanhol em território marroquino. Repórteres do lado espanhol da fronteira viram dezenas de pessoas em fila numa colina a serem dispersadas pela polícia marroquina.

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