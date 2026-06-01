Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de junho de 2026 às 17:00

“Será muito difícil”: operações de resgate continuam para encontrar as duas pessoas desaparecidas em gruta no Laos

Cinco das sete pessoas presas na gruta inundada foram resgatadas com vida.

O responsável pela equipa de resgate, Kengkaj Bongkawong, garantiu esta segunda-feira que os trabalhos de salvamento vão continuar até que os dois homens, que permanecem desaparecidos numa há quase duas semanas no Laos, sejam salvos em segurança. As equipas procuram acessos alternativos ao local, enquanto a chuva continua a dificultar os trabalhos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30