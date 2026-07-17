Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de julho de 2026 às 22:25

"Vamos ter as portas abertas": Escola de Massamá abre às 22h00 para alunos consultarem notas

O diretor Pedro Figueiredo explicou que a Escola Stuart Carvalhais, em Massamá, vai estar "excepcionalmente aberta entre as 22h00 e as 23h30" para que os alunos possam consultar as pautas dos exames nacionais do secundário. O responsável revelou que o processo é possível graças à colaboração de professores, direção, secretariado de exames e da associação de pais, uma vez que a escola não tem "assistentes operacionais" a essa hora da noite. Cerca de 350 alunos realizaram exames nacionais nesta escola, cujos resultados começaram a ser descarregados a partir das 19h30.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30