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17 de julho de 2026 às 23:00

Guaxinim é salvo das cheias após ser confundido com um cão

Dois praticantes de paddle resgataram um guaxinim que estava isolado pelas cheias em Austin, no estado norte-americano do Texas. Os dois aproximaram-se do animal convencidos de que se tratava de um cão, mas acabaram por descobrir que era um guaxinim em dificuldades.

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