Partidos de oposição "não querem dar soluções porque são cobardes", diz Isaltino Morais

Em relação ao atraso na divulgação das notas dos alunos, Isaltino Morais abordou a gestão da situação por parte do Ministério da Educação. "O governo não pode funcionar pelo achismo", declarou, referindo-se às promessas sobre os prazos de publicação das pautas.

No NOW, Isaltino Morais analisou a atualidade política, com destaque para o debate do Estado da Nação e os atrasos na colocação das notas dos exames nacionais.

Sobre o debate no Parlamento, o autarca considerou que os partidos se focaram na atualidade mediática e nos ministros da Educação e da Administração Interna, ignorando os problemas reais do País.

"A oposição foi de uma pobreza franciscana com franjas de ouro", afirmou Isaltino Morais, sublinhando que não foram apresentadas propostas alternativas para áreas como a habitação, saúde ou educação.

Isaltino Morais referiu que a oposição não quer governar nem resolver a crise da habitação porque "são cobardes, não têm coragem" para enfrentar as incompatibilidades levantadas por vários setores.

Em relação ao atraso na divulgação das notas dos alunos, Isaltino Morais abordou a gestão da situação por parte do Ministério da Educação. "O governo não pode funcionar pelo achismo", declarou, referindo-se às promessas sobre os prazos de publicação das pautas.

Alertou ainda para o problema da pobreza em Portugal, destacando que a habitação é o principal fator que empurra as famílias para dificuldades financeiras, mencionando a nova lei das rendas por proteger os senhorios.