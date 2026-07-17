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17 de julho de 2026 às 18:00

Colonos israelitas atacam cidade na Cisjordânia e envolvem-se em confrontos com palestinianos

Imagens mostram confrontos entre colonos israelitas e residentes palestinianos, na madrugada de sexta-feira, na cidade de Sinjil, na Cisjordânia. Segundo as autoridades locais, um grupo de colonos tentou entrar na localidade e atacar casas e habitantes, desencadeando ataques com pedras entre os dois lados.

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