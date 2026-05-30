Após um primeiro salvamento, mais quatro homens são resgatados de gruta no Laos

As equipas de resgate no Laos informaram que resgataram em segurança mais quatro residentes da província de Xaysomboun que ficaram presos numa gruta após inundações que assolaram o país.

Cinco das sete pessoas que ficaram presas numa gruta inundada há dez dias foram encontradas com vida. O primeiro sobrevivente já tinha sido resgatado e este sábado os restantes quatro encontrados com vida já se encontram a salvo.



Cinco sobreviventes da gruta inundada no Laos foram resgatados. Duas pessoas estão desaparecidas AP

Os locais tinham entrado na gruta para procurar ouro, mas acabaram por ficar presos na sequência de uma inundação repentina que lhes bloqueou a saída. Um dos elementos do grupo conseguiu escapar, alertando as autoridades para os sete que ficaram impossibilitados de sair.

No meio do azar, a sorte passou pelo nível da água dentro da gruta que baixou o suficiente para que pudessem sair com os mergulhadores que tinham entrado para levar comida e água.

As buscas pelos dois que ainda estão desaparecidos vão continuar, com a ajuda de equipas de resgate não só do Laos, mas também oriundas da Tailândia, Japão e Malásia. Segundo a Associated Press, terão também chegado ao local especialistas indonésios, franceses e australianos.