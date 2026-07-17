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17 de julho de 2026 às 19:00

Irão divulga imagens do que diz ser o lançamento de drones contra centros de apoio militar americanos no Kuwait

As forças armadas do Irão divulgaram, esta sexta-feira, imagens do que dizem ser o lançamento de drones em direção a centros de apoio militar dos EUA no Kuwait. Os EUA continuaram a atacar o Irão esta sexta-feira de manhã, atingindo pontes e um porto estratégico iraniano, com o objetivo de pressionar Teerão a aliviar o bloqueio ao Estreito de Ormuz.

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