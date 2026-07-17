Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de julho de 2026 às 20:55

Seguro sobre polémica com exames nacionais: "Espero que a segunda fase ocorra sem nenhum problema"

Presidente da República foi ainda chamado a comentar a polémica que envolve o ministro Luís Neves, mas respondeu apenas que o fará "no momento certo".

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30