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31 de maio de 2026 às 16:00

Resgatados os cinco sobreviventes de gruta inundada no Laos. Outras duas pessoas continuam desaparecidas

As buscas pelos desaparecidos vão continuar, com a ajuda de equipas de resgate não só do Laos, mas também oriundas da Tailândia, Japão e Malásia.

Depois de estarem mais de uma semana presos na gruta devido a inundações repentinas, os cinco sobreviventes de uma gruta no centro do Laos. As condições difíceis no interior continuam a dificultar a procura por duas pessoas ainda desaparecidas.

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