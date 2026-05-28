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28 de maio de 2026 às 10:25

PJ faz buscas a Juntas de Freguesia de Lisboa lideradas pelo PS

Mais de uma centena de inspetores da Unidade Nacional Contra a Corrupção estão na rua e até ao final do dia pode haver detenções.

A operação “, recolha de documentação e prevê detenções relacionadas com suspeitas de crimes de prevaricação, tráfico de influência e recebimento indevido de vantagem".

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