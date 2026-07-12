Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de julho de 2026 às 15:30

EUA divulgam imagens de nova vaga de ataques contra alvos militares no Irão

O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens da mais recente vaga de ataques aéreos contra alvos militares no Irão. Segundo os militares norte-americanos, a operação visou infraestruturas estratégicas iranianas, numa resposta ao ataque a um navio comercial no Estreito de Ormuz, agravando a tensão no Médio Oriente.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30