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12 de julho de 2026 às 16:00

Japão testa com sucesso pela primeira vez um foguetão reutilizável experimental

A agência espacial japonesa realizou com sucesso o primeiro voo de teste do foguetão reutilizável experimental RV-X, que descolou, efetuou um breve voo controlado e aterrou na vertical. O ensaio representa um passo importante na aposta do Japão em tecnologia de lançadores reutilizáveis, com o objetivo de reduzir os custos das missões espaciais e reforçar a competitividade do país no setor.

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