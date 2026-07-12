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12 de julho de 2026 às 17:30

Bandeira dos EUA hasteada a meia haste na Casa Branca após morte de Lindsey Graham

A bandeira norte-americana foi colocada a meia haste na Casa Branca, em Washington, em sinal de luto pela morte do senador republicano Lindsey Graham, que faleceu aos 71 anos. Figura influente da política dos Estados Unidos e aliado próximo do Presidente Donald Trump, Graham representou o estado da Carolina do Sul no Senado durante mais de duas décadas.

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