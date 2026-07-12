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12 de julho de 2026 às 18:30

Irão divulga imagens de novos ataques com drones contra alvos no Golfo

As Forças Armadas iranianas divulgaram um vídeo que alegadamente mostra uma nova vaga de ataques com drones contra alvos em vários países do Golfo que acolhem forças militares norte-americanas. As imagens foram divulgadas numa altura de forte escalada das tensões entre Teerão e Washington, após novos bombardeamentos dos Estados Unidos contra posições iranianas.

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