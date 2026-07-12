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12 de julho de 2026 às 17:00

Concurso de sósias de Haaland junta dezenas de participantes em Miami

Dezenas de pessoas vestidas e penteadas à imagem do futebolista norueguês Erling Haaland participaram num concurso de sósias em Miami, nos Estados Unidos.

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