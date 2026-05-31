Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de maio de 2026 às 17:00

Netanyahu considera a tomada do Castelo de Beaufort uma "mudança radical" na ação de Israel no Líbano

O Castelo de Beaufort é uma fortaleza do século XII, mandada construir por Fulque, rei cruzado de Jerusalém.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que a pelas forças israelitas constitui uma “mudança dramática” na estratégia adotada por Israel no conflito com o Hezbollah no sul do Líbano.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30