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08 de julho de 2026 às 08:11

"Mundial ficou muito aquém do que pretendíamos": Pedro Proença à chegada ao aeroporto de Lisboa

Pedro Proença assume que, depois de "um final de ciclo" com a eliminação da Seleção Nacional do Mundial'2026 e a saída de Roberto Martínez, a FPF procura já nova solução, numa altura em que Jorge Jesus se afigura a mais forte opção.

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