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08 de julho de 2026 às 07:18

Exames nacionais: André Ventura acusa Governo de "falta de empatia" com estudantes e famílias

O presidente do Chega acusou o Governo de ser imprudente, incompetente e falta de empatia com os estudantes e famílias portuguesas. Na sede do partido, em Lisboa, André Ventura afirmou que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, está a descartar responsabilidades do seu Ministério.

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