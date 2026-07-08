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08 de julho de 2026 às 08:40

Autógrafos e 'selfies': Seleção Nacional recebida por fãs no aeroporto de Lisboa

Jogadores chegaram, na manhã desta quarta-feira, a Portugal após a participação no Mundial 2026. À chegada, estiveram com os fãs que os esperavam.

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