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07 de julho de 2026 às 20:11

Imagens mostram tornado gigante a atravessar cidade durante fortes tempestades no centro da China

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência das fortes tempestades que atingiram o centro da China, esta terça-feira, e que deram origem a um grande tornado. Centenas de pessoas ficaram feridas e vários edifícios sofreram danos.

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