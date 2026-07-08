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08 de julho de 2026 às 08:03

Seleção Nacional chega a Portugal após participação no Mundial'2026

A Seleção Nacional chegou a Portugal na manhã desta quarta-feira, após ser eliminada nos oitavos de final do Mundial'2026, frente à Espanha. Os jogadores, que foram recebidos por uma multidão de fãs, tendo aproveitado para tirar algumas fotografias e dar autógrafos a quem estava presente, seguiram rumo à Cidade do Futebol.

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