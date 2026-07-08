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08 de julho de 2026 às 08:18

Festa em Buenos Aires após vitória da Argentina frente ao Egito

Milhares de adeptos festejaram nas ruas de Buenos Aires a vitória da Argentina por 3-2 frente ao Egito, esta terça-feira, que garantiu a passagem aos quartos de final do Campeonato do Mundo.

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