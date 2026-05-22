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22 de maio de 2026 às 10:47

Médicos portugueses detidos por Israel chegam ao Porto: "Houve momentos em que tive medo"

Viajavam a bordo da flotilha que pretendia chegar a Gaza.

Os dois médicos portugueses que viajavam na Flotilha Global Sumud a caminho de Gaza e que foram detidos por Israel . Maria Beatriz Bartilotii Matos e Gonçalo Reis Dias foram recebidos por vários apoiantes no aeroporto do Porto e denunciaram israelitas. 

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