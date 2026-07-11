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11 de julho de 2026 às 13:25

Cuba volta a ficar às escuras com segundo apagão nacional numa semana

Milhões de cubanos ficaram novamente sem eletricidade depois de um colapso da rede elétrica nacional. A crise energética continua a agravar-se, com cortes frequentes de energia e dificuldades no abastecimento de combustível.

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