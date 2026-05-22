Médicos portugueses detidos por Israel na flotilha já chegaram a Portugal: "Tive sorte porque não levei nenhum tiro"

Maria Beatriz Bartilotii Matos e Gonçalo Reis Dias foram recebidos por vários apoiantes no aeroporto do Porto.

Os médicos portugueses que iam na Flotilha Global Sumud a caminho de Gaza e que foram detidos por Israel chegaram a Portugal esta sexta-feira. Maria Beatriz Bartilotii Matos e Gonçalo Reis Dias foram recebidos por vários apoiantes no aeroporto do Porto.

A carregar o vídeo ... Médicos portugueses detidosem flotilha humanitária por Israel já chegaram a Portugal

Em declarações à imprensa, os ativistas confirmaram as agressões visíveis nas imagens que foram partilhadas esta semana pelo ministro de Segurança Interna, Itamar Ben Gvir, na plataforma X. Maria Beatriz referiu que os ativistas "foram espancados sistematicamente e "obrigados a estar de joelhos durante horas". A portuguesa explicou que houve colegas que chegaram mesmo a ser baleados. "Apesar de tudo tive sorte porque não levei nenhum tiro e não parti nenhum braço", frisou a médica.

Gonçalo Reis Dias falou ainda sobre cotoveladas e que israelitas "batiam várias vezes com o cano das armas às pessoas". Segundo o português estas agressões ocorriam "a bel-prazer" dos israelitas.

Os dois portugueses saíram na quinta-feira de Israel para Istambul onde permaneceram a aguardar uma ligação direta para o Porto.

Na passada quarta-feira, o Presidente da República, António José Seguro, recebeu os pais dos dois profissionais de saúde.

A carregar o vídeo ... Ministro israelita partilha vídeo onde mostra ativistas da flotilha amarrados e ajoelhados