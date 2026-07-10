Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de julho de 2026 às 11:45

Imagens aéreas mostram extensão da área atingida pelo fogo na Andaluzia

As vítimas mortais serão turistas estrangeiros que não seguiram a rota de evacuação.

Adicione como fonte preferencial no Google

Um vídeo partilhado pela Guardia Civil mostram a extensão da área atingida pelo fogo em Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha. O incêndio, que , fez pelo menos 11 mortos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30