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10 de julho de 2026 às 12:20

Autor do novo hino do Benfica preso por ataque em Alvalade

Kiari Flores é um dos dez detidos na sequência de episódio de violência. Em causa está uma tentativa de homicídio.

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