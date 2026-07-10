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10 de julho de 2026 às 11:15

Incêndio em fábrica de calçado no sul da China faz 28 mortos

Pelo menos 28 pessoas morreram num incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, numa fábrica de calçado na província de Fujian, no lesta da China. As causas do incêndio ainda estão por apurar.

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