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10 de julho de 2026 às 12:10

Nove feridos na quarta corrida de touros de San Fermín

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, na quarta corrida de touros das festas de San Fermín. Milhares de pessoas enchem as ruas de Pamplona para cumprir esta tradição.

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