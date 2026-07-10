Pelo menos 11 mortos em incêndio na região espanhola da Andaluzia

Suspeita-se que os mortos são turistas estrangeiros que tentaram sair da zona "por uma rota diferente à de evacuação".

Pelo menos 11 pessoas morreram num incêndio florestal que deflagrou na noite de quinta-feira, perto de Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha, informaram as autoridades regionais.



Os bombeiros têm sido incansáveis no combate às chamas Direitos Reservados

Há oito feridos, dos quais quatro estão em estado grave, que serão transportados para o hospital Virgen del Rocío de Sevilla, avança o jornal El País.

O conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências, Antonio Sanz, detalha que as vítimas foram surpreendidas por "um incêndio muito rápido, de uma velocidade de propagação altíssima. Suspeita-se que os mortos são turistas estrangeiros que tentaram sair da zona "por uma rota diferente à de evacuação". Algumas pessoas foram encontradas dentro dos carros.

A delegada do governo regional da província, Patricia Navarro, afirmou também esta noite que 1.000 pessoas foram retiradas por precaução devido ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira em Benahavís (Málaga).

O incêndio continua ativo, com cerca de 180 bombeiros envolvidos no combate.

O perímetro do incêndio está mais de 60% dominado, de acordo com o Serviço Andaluz de Combate a Incêndios Florestais (Infoca).

Após o anoitecer, os recursos aéreos, que chegavam a treze na tarde de quinta-feira, foram retirados.