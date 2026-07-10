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10 de julho de 2026 às 10:35

Bombeiros espanhóis continuam combate a incêndio florestal que matou pelo menos 11 pessoas na Andaluzia

Pelo menos 11 pessoas morreram num incêndio florestal que deflagrou na noite de quinta-feira, perto de Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha. 150 bombeiros e 220 militares das Unidade de Emergências continuam no terreno, esta sexta-feira, a combater o fogo.

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