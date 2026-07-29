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Joias no valor de 346 mil euros desaparecem após gala na RTP

CM 15:04
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Designer faz queixa contra produtora de moda que levou bens em saco do Ikea. PSP investiga

Seis gargantilhas, uma pulseira, quatro pares de brincos e um par de ganchos de cabelo, feitos em ouro branco ou amarelo, cravejados com brilhantes, quartzos verdes ou esmeraldas colombianas. Custaram mais de 86 mil euros a produzir mas têm um preço estimado de venda em mais de 346 mil euros. E estão no centro de uma investigação policial porque desapareceram depois da gala final do programa 'The Voice', da RTP. O caso envolve uma designer de joias e uma produtora de moda que 'vestiu' a apresentadora. No dia seguinte ninguém sabia das joias.

Maria Petronilho
Maria Petronilho DR

De acordo com o inquérito que corre na PSP, sob coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), citado pelo 'Observador', a joias foram usadas na final do 'The Voice' pela apresentadora Maria Petronilho, a 4 de janeiro deste ano. As mesmas peças deviam ter sido devolvidas no dia seguinte à designer Maria Baptista. Mas a criadora das joias nunca as teve de volta e acusa a produtora de moda Raquel Guerreiro de ter ficado com elas. A entrega deveria ter sido feita na ourivesaria da família, em Campo de Ourique, que por acaso fica na mesma rua onde vive a produtora de moda.

A troca de mensagens entre as duas continuou até 7 de janeiro, quando a produtora deixou de responder. Nessa altura, Raquel Guerreiro fazia uma participação por furto na PSP de Faro, conta o 'Observador'. Os dados recolhidos até agora não levaram à descoberta das joias, nem quem as levou. Sabe-se que foram colocadas num saco azul do Ikea e transportadas do estúdio de Paço de Arcos para o Beato. A produtora acusa uma empresa de transportes pelo furto; a designer acusa a produtora.   

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