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26 de maio de 2026 às 15:00

Equipas de resgate correm contra o tempo para salvar sete pessoas presas em gruta inundada em Laos

Socorristas tentam chegar às sete pessoas que estão presas, desde a semana passada, numa gruta inundada na província de Xaisomboun, no Laos, depois de fortes chuvas terem bloqueado a saída.

Na última quarta-feira, sete habitantes de Xaysomboun entraram na gruta à procura de ouro, mas pelas cheias repentinas que assolaram o país do Sudeste Asiático.

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