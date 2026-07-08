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08 de julho de 2026 às 11:20

Motorista confessa troca de pedais em tragédia com autocarro em Agualva-Cacém

Mulher, de 28 anos, é motorista há vários anos. Admitiu a falha no primeiro depoimento à PSP.

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Duas pessoas morreram e 22 ficaram feridas no da Carris Metropolitana, junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu dentro de um túnel.

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