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08 de julho de 2026 às 12:00

Agente do ICE mata cidadão mexicano a tiro durante operação de trânsito em Houston

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) matou a tiro um condutor em Houston, no estado norte-americano do Texas, esta terça-feira. O ICE diz que o homem, um cidadão mexicano, terá ignorado as ordens de paragem numa operação stop e terá tentado atropelar o agente, que disparou em legítima defesa.

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