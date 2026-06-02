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02 de junho de 2026 às 19:30

Centenas de moradores em Kiev refugiam-se no metro durante ataque russo

A Rússia desferiu na última madrugada um ataque como não se via há meses na Ucrânia.

Centenas de pessoas procuraram abrigo, esta terça-feira, nas estações de metro de Kiev durante uma vaga de mísseis e drones contra a Ucrânia. Os ataques atingiram várias zonas da capital ucraniana e provocaram mortos, feridos e danos em edifícios residenciais.

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