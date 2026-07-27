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27 de julho de 2026 às 20:28

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal. Veja o mapa

Incêndio em Aveiro cortou a Linha do Norte e a A1. Na Guarda, as chamas interromperam a Linha da Beira Baixa.

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