Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de julho de 2026 às 18:15

Cinco mortos em ataque com drones contra cidade russa de Rostov-on-Don

Cinco pessoas morreram num ataque com recurso a drones na cidade russa de Rostov-on-Don, tendo sido registados danos em várias zonas residenciais, de acordo com o governador regional.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30