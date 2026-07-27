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27 de julho de 2026 às 19:26

"Temos de nos unir agora": Greta Thunberg junta-se a protesto de estudantes indianos em Londres

A ativista climática Greta Thunberg participou numa manifestação em Londres em solidariedade com os estudantes indianos que exigem maior responsabilização das autoridades e pretendem a alteração da estrutura política estabelecida.

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