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27 de julho de 2026 às 18:13

"Temos pela frente horas difíceis": Pedro Sánchez sobre nova vaga de calor que coloca Espanha em alerta máximo

O primeiro-ministro espanhol alertou, esta segunda-feira, que as próximas horas serão decisivas no combate aos incêndios florestais. A subida das temperaturas e o vento podem agravar a situação.

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