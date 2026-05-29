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29 de maio de 2026 às 13:21

Carlos Moedas reage a buscas na Carris e diz que "investigação é bem-vinda"

Em causa acidente com o Elevador da Glória no ano passado, em que morreram 16 pessoas.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, reagiu em exclusivo ao NOW às , garantindo que a autarquia não é alvo da investigação. "Obviamente, a Câmara não está envolvida", afirmou. O autarca sublinhou que "esta investigação é bem-vinda" e felicitou o Ministério Público, destacando a necessidade de apurar a verdade sobre o acidente no Elevador da Glória. Carlos Moedas referiu ainda que estão em curso auditorias internas e externas na Carris e que o acontecimento o marcou. "Este é um drama tão grande para a cidade que eu não sou, obviamente, o mesmo", concluiu.

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