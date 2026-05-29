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29 de maio de 2026 às 12:30

Bombeiro mergulha em cheias para resgatar cria de veado nos EUA

Um capitão dos bombeiros entrou em águas rápidas de inundação para resgatar uma cria de veado que estava a ser arrastada pela corrente no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

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