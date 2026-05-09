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09 de maio de 2026 às 15:13

Família de português alegadadamente comido por crocodilo diz que empresário "não usava anel"

Os familiares de Gabriel Batista, o português que terá sido engolido por um crocodilo na África do Sul, explicou ao repórter da CMTV, João Manuel Fernandes, que o empresário madeirense não usava aneis. Recorde-se que o anel terá sido um dos elementos que apontaram à identificação de Gabriel. As investigações prosseguem.

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