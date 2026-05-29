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29 de maio de 2026 às 15:09

Marcelo dá bengaladas e pontapés no rabo em visita a universidade

Marcelo Rebelo de Sousa jantou numa cervejaria perto de Coimbra onde estavam alguns estudantes universitários. O Presidente acedeu ao pedido dos estudantes e fez jus à tradição.

O antigo Presidente da República distribuiu bengaladas (sinal de boa sorte) e pontapés no rabo (que simbolizam o adeus a esta fase da vida estudantil), num ambiente de boa disposição. 

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