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29 de maio de 2026 às 13:55

‘Bodycam’ capta perseguição e detenção de jovem de 15 anos que fugiu de centro de saúde mental nos EUA

Uma adolescente de 15 anos foi perseguida e detida pela polícia depois de fugir do centro ‘Change Academy’ no Missouri, nos Estados Unidos. A jovem conduzia uma carrinha roubada antes de ser intercetada pelas autoridades.

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